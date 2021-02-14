الكشف عن “بوستر” مسلسل “قارئة الفنجان”

ضمن الاستعدادات لعرضه ضمن الموسم الرمضاني القادم، كشف القائمون على مسلسل “قارئة الفنجان”عن البوستر التشويقي للعمل.

وأظهر البوستر، يد فتاة تحمل موبايل مسكوب عليه فنجان قهوة، مع طرح سؤال: هل من الممكن أن نصبح ضحية تطبيق؟

ويشارك في “قارئة الفنجان” فنانين من مصر والوطن العربي، وهم أحمد فهمي، وباسم مغنية، وورد الخال، وروان مهدي، ويارا قاسم، وأحمد شعيب، ومحمود الليثي، وتاتيانا مرعب، ومن إخراج محمد جمعة، وتأليف إياد صالح، وقصة هاني سرحان.

ويتكون “قارئة الفنجان” من 10 حلقات تدور قصته حول مجموعة من الناس يتسبب “أبلكيشن” اسمه “قارئة الفنجان” في قلب حياتهم رأسا على عقب، حيث يمزج بين الأساطير المخيفة في التراث العربي وبين التكنولوجيا المستخدمة في الحياة من خلال “أبلكيشن” لديه القدرة على أن يقرأ الفنجان، في إطار من الإثارة والتشويق، وفقا لما نقله موقع “في الفن”.

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