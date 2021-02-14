بعد رفضه الحكم الصادر بحقه.. فضل شاكر: “اسألوا عني فيروز”

أعلن الفنان اللبناني فضل شاكر، رفضه التعليق على الأحكام التي صدرت في حقه خلال الفترة الماضية.

وأوضح فضل فى رسالة له على قناة “الجديد” اللبنانية، “إن الشعب اللبناني شاهد على فساد الحكومة اللبنانية خلال الأشهر الماضية والتي تؤكد الفساد والظلم الذي تعرض له شخصيا خلال الفترة الماضية، ومن بينها الحكم عليه بالسجن 15 عاما، مرجعا سبب الحكم إلى صندوق هدايا وصله من شخص من السويد، به معالق وشوك وسكاكين، وبسببها حكم عليه بـ15 عاما، وحكم على الذي سلمها له بالحبس 8 أشهر”.

وأضاف فضل شاكر، سأظل أدعو الله حتى تظهر براءتي أمام الجميع، اسألوا عني فيروز الست الكبيرة.

وعن اتهامه بدعم جهات إرهابية وجماعة الشيخ أحمد الأسير، علّق شاكر: “استدعوا الشيخ أحمد الأسير ولو اعترف بأنني دعمت جماعته بأي مبلغ مستعد للحبس لمدة 70 عاما”.

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