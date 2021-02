إحصائيات جديدة تُظهر عدد وفيات كورونا الحقيقي في روسيا

كشفت أرقام وإحصائيات جديدة تضاربا في حصيلة الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد في روسيا، بين الأرقام التي ترسلها السلطات إلى منظمة الصحة العالمية وبين أرقام قادمة من جهات أخرى داخل البلاد.

وذكرت صحيفة “بروسل تايمز” أن روسيا أعلنت رسميا 79,000 حالة وفاة جراء فيروس كورونا ولكن معلومات جديدة تشير إلى أن ذلك غير صحيح، إذ أن الحصيلة قد تصل إلى 480 ألف.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أنه يوم الاثنين الماض نشر معهد الإحصاء في روسيا بيانات أظهرت أن الوفيات الإضافية في 2020 بلغت 358 ألف وفاة مقارنة بمتوسط الوفيات في العاميين الماضيين.

وأشارت الصحيفة إلى تصريح لنائبة رئيس الوزراء تاتيانا خوليكوفا تقول فيه إن 31% من معدل الوفيات الإضافية في عام 2020 كانت بسبب كورونا. وذلك ما يجعل حصيلة وفيات كورونا أعلى من تلك التي قدمتها السلطات.

وفقًا للباحث دميتريج كوباك من جامعة توبنغن فإنه بافتراض أن أغلب الوفيات الزائدة سببها كورونا، فإن عدد الوفيات كان أعلى بـ 6.3 مرة في 2020 عن 57 ألف حالة التي تم الإبلاغ عنها بشكل رسمي العام الماضي.

وأضاف كوباك أنه إذا ظل معدل الوفيات الزائدة عند نفس المستوى في يناير وفبراير من هذا العام فإن حصيلة وفيات كورونا في روسيا تصل إلى أكثر من 480 ألف وليس 79 ألف كما أعلن رسميا.

وذكرت قناة “الحرة” عن الصحيفة إن الرئيس الروسي فلاديمر وباقي المسؤولين في البلاد يتعاملون بحساسية شديدة مع أرقام الوفيات.

وأشارت إلى أن السلطات سبق أن هاجمت صحيفة نوفايا غازيتا الروسية في مايو الماضي بعدما نشرت الصحيفة أن معدل الوفيات الزائدة في موسكو العام الماضي كان أعلى بـ3 مرات من العدد الرسمي لوفيات كورونا، ووصفت وزارة الخارجية الروسية ما نشرته الصحيفة بإنه “تكهنات مناهضة لروسيا”.

