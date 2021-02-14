7 طرق للتغلب على ألم المفاصل في الشتاء

تعرف على أهم الطرق التي من شأنها أن تساعدك في التغلب على ألم المفاصل الذي يشتد خلال فصل الشتاء.

ألم المفاصل من شأنه أن يصيبك في أي وقت من العام، ولكنك ستعاني من مشكلة التعامل معه خلال فصل الشتاء بالأخص، فكيف تتغلب على الألم؟

تغيير درجات الحرارة عادة لا يصيبك بألم المفصل، ولكن الجو البارد يزيد من الأعراض إن كنت تعاني من ألم المفاصل أصلاً.

عندما تشعر بالبرد، يقوم الجسم بتحديد كمية الدم المتدفقة إلى الأطراف، وذلك من أجل التركيز على الأعضاء الهامة مثل القلب والرئتين. هذا الأمر يعني وصول كمية أقل من المعتاد من الدم إلى المفاصل الأمر الذي يزيد من الألم في المنطقة.

الأنجسة الطرية التي تحيط بالمفاصل تصبح أقل مرونة خلال البرد، لذا تشعر أن مفاصلك تعاني من التشنج مما يزيد من الألم.

1- ارتدي ملابس دافئة

خلال فصل الشتاء والأيام القارصة، وحتى لا تشعر بألم كبير في المفاصل، ننصحك بارتداء القفازات والوشاح والملابس الدافئة.

لا ضير من إضافة طبقة من الملابس لتغطي ركبك وقدميك أيضاً.

بهذه الطريقة تحافظ على دفئ جسمك وتعطيه المزيد من الحرارة الأمر الذي يقلل من ألم المفاصل الذي تشعر به.

2- طبقة إضافية من الملابس

عند انخفاض درجات الحرارة بشكل ملموس، قم بإضافة طبقة إضافية من الملابس، وحتى القفازات.

الحفاظ على درجة حرارة جسمك يساعدك في التحكم والسيطرة على ألم المفاصل.

3- اشرب السوائل

خلال فصل الشتاء يقل شعورك بالعطش، ولكن هذا لا يعني أن جسمك لا يحتاج إلى الماء والسوائل، لذا حاول شرب كمية مناسبة من الماء يومياً

الإصابة بالجفاف من شأنها أن تجعل جسمك حساساً اتجاه الألم، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة ألم المفاصل.

4- حافظ على وزن طبيعي

لا داعي للجلوس طوال اليوم خلال فصل الشتاء ومشاهدة التلفاز وتناول الطعام، هذا الأمر من شأنه أن يزيد من وزنك وأن بغنى عن هذا الموضوع.

زيادة الوزن من شأنها أن تضيف العبء على المفاصل لتزيد من الألم الذي تشعر به.

حاول القيام بتمارين رياضية بسيطة داخل المنزل.

5- تناول مكملات فيتامين D

يقل تعرضك لأشعة الشمس خلال فصل الشتاء، وهذا أمر طبيعي، ولكن السيء في الموضوع أن مستويات فيتامين D تنخفض أيضاً.

انخفاض مستويات فيتامين D من شأنها أن تلعب دوراً في حساسية جسمك تجاه ألم المفاصل، لذا تحدث مع طبيبك وناقشه حول الكمية المناسبة من مكملات فيتامين D التي تحتاجها.

6- لا تنسى الحذاء المخصص

الأمطار والثلوج والأرض الرطبة تجعل حالات الوقوع شائعة خلال هذا الفصل، وإن كنت مصاباً بألم المفاصل فإن الوقوع سيشكل مشكلة كبيرة لك ولصحتك.

تأكد قبل خروجك من المنزل من ارتداء حذاء مخصص يعطي جسمك الدعم الكامل ويقلل من فرص وقوعك، وانظر أين تضع قدمك دائما.

7- أضف زيت السمك

قم بإضافة زيت السمك إلى طعامك، فهو غني بالأوميغا 3 التي تساعد في التقليل من فرص الإصابة بالالتهابات، وبالتالي تقليل ألم المفاصل.

أشارت جمعية المفاصل أنه ينصح عادة بإضافة زيت السمك إلى الطعام أو تناول كبسولات زيت السمك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية