هاتف جالكسي S21 FE ضمن التطوير حاليًا وتم تسريب معلوماته الرئيسية

هاتف جالكسي S20 أثبت بشكل واضح وصريح أنه هاتف ناجح، والهاتف قد حقق نجاح أكبر كثيرًا من إصدارات “لايت” من هواتف جالكسي S10 ونوت 10! لذلك وبدون شك سامسونج ستعمل على هاتف جالكسي S21 FE لتستكمل به هذا النجاح، وتضيف به نجاح إضافي لسلسلة جالكسي S20 التي تم إطلاقها في يناير الماضي.

ما الذي نعرفه عن هاتف جالكسي S21 FE

طبقًا لتقرير عن مصدر متخصص، سامسونج تعمل حاليًا على تطوير هذا الإصدار من سلسلتها الناجحة، وهو الذي سيحمل الرقم SM-G990B، لكن حتى الآن لا توجد معلومات عن موعد الإطلاق الرسمي، إلا أن المصادر قد أشارت للنصف الثاني من عام 2021.

الهاتف سيأتي مباشرةً مع أندرويد 11 بلا شك، هذا إلى جانب أنه سيحمل بعض مميزات وخواص إخوانه الأكبر في سلسلة جالكسي S21 من ناحية الهاردوير أو السوفتوير، سيتوفر الهاتف أيضًا بخيارات 128 و265 جيجابايت للذواكر.

تسرّبت أيضًا الألوان الخاصة بالهاتف، وحسبما نعرف فهو سيأتي بخيارات تضم الأسود، الرمادي، الوردي والأبيض، وغالبًا لن يتوفر باللون الأسود لسبب ما! يُذكر أن بعض التقارير قد تداولت معلومة أن الهاتف قد لا يأتي مع دعم بطاقات التخزين الخارجي microSD وهو أمر لا يفضله معظم المستخدمين! ويبدو أن سامسونج وبشكل عام تسير بخطى واسعة للتخلي عن هذا المنفذ بشكل كامل!

ما رأيك إذن؟ وهل فكرت في اقتناء هاتف جالكسي S20 FE؟ شاركنا الآن في التعليقات.

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