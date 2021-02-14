متجر تطبيقات ابل – هل تخدعنا التطبيقات المقلدة والمراجعات المزيفة على الاب ستور؟

هناك حالياً ملايين التطبيقات والألعاب على متجر ابل للتطبيقات “اب ستور”. مؤخراً، بدأت تتصاعد الأصوات التي تتحدث عن وجود تطبيقات مقلدة ومراجعات مزيفة يمتليء بها المتجر لخداع المستخدمين.

في تحقيق لموقع The Verge التقني تم إلقاء الضوء على تلك المشكلة، والاستعانة بآراء بعض مطوري تطبيقات iOS الذين يعانون أيضاً من وجود مشكلة كتلك.

أحد المطورين يدعى كوستا ألفثريو صرح أن حجم الخداع والتلاعب في متجر الآب ستور مهول للغاية، منتقداً سياسات متجر الآب ستور الغير متسقة وإدارة ابل الكسولة على حد وصفه.

من واقع تجربة شخصية، قال المطور إن لديه تطبيقاً يدعى FlickType تم استنساخه عدة مرات بواسطة مطورين آخرين الذين صنعوا نسخة مقلدة غير مفيدة منه ثم أغرقوا صفحة تطبيقاتهم المقلدة بالمراجعات والتقييمات المزيفة وأكثر من ذلك تعتمد تلك التطبيقات على نظام اشتراكات يستنزف أموال المستخدمين.

وضرب المكور مثالاً بتطبيق منافس يدعى KeyWatch وهو عبارة عن تطبيق مقلد لا يعمل على الوجه الصحيح اشتراكه الأسبوعي 8 دولارات ويحصد سنوياً ما يزيد عن 2 مليون دولار أمريكي مستغلاً المراجعات والتقييمات المزيفة التي تساعد على انتشاره في المتجر على حد تعبيره.

هذا التقرير أثار جدلاً واسعاً على مدار الأيام الأخيرة، مع تعالي أصوات مطورين آخرين تأثرت تطبيقاتهم وألعابهم بمنافسين غير نزيهين يعتمدون نفس الأسلوب: نسخ مقلدة رديئة، وتقييمات مزيفة!

ابل ترد رسمياً

في عام 2020 الماضي حقق متجر الآب ستور عائدات تجاوزت 64 مليار دولار أمريكي، ويعد المتجر من أنجح الخدمات التي تقدمها ابل وأكثر نمواً، لذا فقد استدعى الأمر رداً رسمياً منها.

ابل صرحت على لسان المتحدث الرسمي لها أنها تأخذ بلاغات الخداع والاحتيال في متجر التطبيقات على محمل الجد وتقوم بالتحقيق في كل بلاغ على حدى، كما أنها تتخذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت ذلك.

وأضافت ابل أنها قامت خلال عام 2020 بإزالة أكثر من نصف مليون حساب لمطورين بسبب الاحتيال، بالإضافة إلى إزالة أكثر من 60 مليون مراجعة وتقييم تم اعتبارها أنها مزيفة.

خذ حذرك!

بسبب ذلك الأمر، حاول قدر الإمكان ألا تقوم بدفع أي اشتراكات لأي تطبيق أو لعبة تقوم بتحميلها من متجر تطبيقات الاب ستور إلا بعد التأكد من عملها بشكل صحيح أو بعد ترشيح مختص أو صديق إن أمكن، وقم بالإبلاغ عن أي عملية نصب أو احتيال تتعرض لها من داخل المتجر.

هذه المشكلة ليست مقتصرة فقط على متجر الآب ستور، بل موجودة أيضاً داخل متجر الأندرويد جوجل بلاي وحتى على بعض المتاجر الإلكترونية مثل متجر أمازون، الأمر الذي يستدعي المزيد من المراقبة الدقيقة والإدارة الصارمة من قبل الشركات الكبرى المزودة لتلك الخدمات.