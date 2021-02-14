مزاد علني لبيع قطع تابعة لمتحف تجسس KGB في نيويورك

أقامت دار المزادات Julien’s Auctions مزاداً علنياً لبيع مجموعة قطع استخدمت للتجسس أثناء حقبة الحرب الباردة تابعة لـ”متحف تجسس الكي جي بي” في نيويورك الذي أغلقت أبوابه العام الماضي.

ونشر موقع الدار الإلكتروني حول المزاد الذي أطلق عليه اسم مزاد “آثار الحرب الباردة” بأنه “أكثر المزادات في العالم شمولا والذي يعرض فيه أندر وأهم القطع الأثرية من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وكوبا من حقبة الحرب الباردة”.

وحظيت حقيبة يد نسائية مدمجة بكاميرا خفية على 32 ألف دولار، بعدما كانت القيمة الأولية لها أثناء طرحها بين ألفين و3 آلاف دولار لتكون بذلك أغلى قطعة بيعت في المزاد، يذكر أن المتحف أغلقت أبوابه في اكتوبر الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا.

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