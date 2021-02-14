تويتر قد تفرض رسوماً مقابل خدمات جديدة وللوصول الى “تويت ديك”

تحاول شركة “تويتر” أن تبحث عن طرق لزيادة الإيرادات المالية ولتقليل الإعتماد على الإعلانات التجارية من خلال فرص اشتراكات مدفوعة تشمل الوصول الى خدمة “تويت ديك” وإضافة بعض الميزات الجديدة مدفوعة الثمن.

وتشمل هذه الميزات الجديدة إضافة زر “التراجع عن الإرسال” undo send، أو المزيد من خيارات تخصيص الصفحة الشخصية، وذلك حسبما أفادت “بلومبرغ” نقلاً عن مصادر داخل “تويتر”.

من جانبه قال رئيس إدارة منتجات الإيرادات في “تويتر”، بروس فالك أن الشركة ما تزال في مرحلة “الاستكشافات المبكرة جداً” وان تنوع الإيرادات قد يشمل الإشتراكات ولكن لن يتشكل أي شيء على المستخدم خلال هذا العام.

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