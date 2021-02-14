فيسبوك تعمل على ساعة ذكية تركز على الصحة والتواصل بنظام أندرويد

يبدو أن عملاقة التواصل الاجتماعي فيسبوك تعمل الآن على تصنيع ساعة ذكية جديدة كليًا، وهذه الساعة ستلقي كل تركيزها على مميزات الصحة والتواصل الاجتماعي وتحديدًا المراسلة، وهذا طبقًا لتقرير قادم من مصدر قوي، فما الذي نتوقعه من ساعة ذكة من فيسبوك؟ وما الذي نتخوفه؟

ساعة ذكية من فيسبوك مع تركيز على الصحة والتواصل

حسبما نعرف، ستعمل هذه الساعة بنظام تشغيل أندرويد، وتحديدًا بالاعتماد على نسخة مفتوحة المصدر من ذات النظام، هذا في حين أننا عرفنا أيضًا أن فيسبوك تطور نظامًا ذكيًا خاص بها وقد نراه في منتجات أخرى لاحقًا.

من المتوقع أن ترتبط الساعة الجديدة بشكل قوي مع تطبيقات فيسبوك وهي التي تشمل فيسبوك الرئيسي، ماسنجر، إنستجرام وواتساب! كما أنها ستدعم الاتصال بالشبكة بشكل مباشر من خلال بطاقة SIM إلكترونية.

أكثر ما زاد من تخوف المستخدمين ومتابعي هذا الخبر هي سمعة فيسبوك السيئة مع التعامل مع البيانات وخصوصيتها! تخيل أنك ترتدي ساعة في يديك من تطوير فيسبوك! أي أن الشركة ستعلم بشكل أفضل بالأماكن التي تذهب إليها، حالتك الصحية، مواعيد عملك وعشرات المعلومات الهامة الأخرى!

من المتوقع أن تأتي أول ساعة ذكية من فسبوك خلال هذا العام أو مع بدايات العام المقبل، وحقًا نحن لا نتمنى لها النجاح! ومن المتوقع أن يعارضها الناس كما حدث مع شاشة Portal الخاصة بالشركة ومع عملتها الرقمية أيضًا.