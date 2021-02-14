إيلون ماسك يصف نفسه بالكائن الفضائي بعد سؤاله عن إدارة شركاته

ناقش رجل الأعمال الهندي كونال شاه الملياردير ورجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك من خلال تغريدات عبر تويتر تسائل فيها عن إدارة ماسك لشركات تعمل في قطاعات مختلفة من الأعمال.

وأجاب صاحب شركة “تسلا” لصناعة السيارات الكهربائية و صاحب شركة “سبيس إكس” لتكنولوجيا الفضاء مازحاً “أنا كائن فضائي” حسبما ذكر موقع “إيكونيمك تايمز”.

يذكر أن إيون ماسك 49 عاماً نجح في احتلال المركز الأول لقائمة أغنى أغنياء العالم يناير الماضي متجاوزاً بـ1.5 مليار دولار ثروة جيف بيزوس، صاحب مجموعة “أمازون” بعد أن ارتفاع سعر أسهم مجموعته في البورصة.

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