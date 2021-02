بسبب تفشي كورونا.. توم كروز يوقف تصوير فلم «مهمة مستحيلة»

النجم الأميركي، توم كروز، نجم سلسلة أفلام مهمة مستحيلة أوقف تصوير جزء جديد من “مهمة مستحيلة” في الإمارات بعد رفض طاقم العمل الاستمرار في التصوير في ظل غلق بريطانيا حدودها بسبب فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة “صن” البريطانية أن عناصر الطاقم طلبوا السماح لهم العودة إلى بريطانيا قبل دخول إجراءات الإغلاق الجديدة التي أعلنتها لندن حيز التنفيذ.

واضطر الممثل الأميركي إلى إنهاء التصوير والسماح لهم بالعودة إلى بريطانيا نهاية هذا الأسبوع قبل بدء قواعد الحجر الصحي في الفنادق.

وكشفت الصحيفة أن رؤساء الأستوديو اضطروا لاستئجار طائرة خاصة تنقلهم إلى بريطانيا.

ونقلت عن أحد المطلعين على التصوير أن خلافات وقعت وسط الطاقم، وطالب البعض بضرورة نقلهم إلى بريطانيا قبل الإغلاق كي لايضطروا إلى الحجر الصحي في الفنادق في حال العودة بعد بدء سريان الإغلاق.

وكان منتجو الفيلم يأملون أن يمنحهم تصوير الفيلم في الإمارات بعض المرونة لكن الأمور تغيرت بعد إعلان بريطانيا إغلاق حدودها لوقف تفش فيروس كورونا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المقرر أن يبدأ التصوير من جديد في بريطانيا، إذ يأمل المنتجون عرض الفيلم شهر نوفمبر القادم.

وكانت الأجزاء الـ3 الأولى من الفيلم المستوحى من المسلسل التلفزيوني الشهير في ستينات القرن الماضي حصدت أكثر من 1,4 مليار دولار من العائدات العالمية.

