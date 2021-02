تزوجت 11 رجلاً ودفنتهم جميعاً بمساعدة بناتها في حديقة المنزل

ألقت الشرطة الروسية القبض على امرأة خمسينية وبناتها بعد ضلوعهن جميعاً في 11 جريمة قتل مع سبق الإصرار و الترصد بعد سرقة ضحاياهن عن طريق خداعهم.

وبحسب ماذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن “سيدة روسية بالغة من العمر 53 عاما، تزوجت من 11 رجلاً و كانت تستخدم بناتها في استدراج الضحايا من طبقة الأغنياء في المجتمع والتي يرد إليها معلومات أنه يمتلك أصولا وأموالاً طائلة” .

وتخصصت السيدة في زواج الرجال الكهلين، فقد كانت تخدعه بالحب حتى تتمكن من السيطرة على ممتلكاته وفي النهاية تقتله وتدفن جثته في القبو الخاص بمنزلها.

واستخدمت السيدة بناتها الشابات في استدراج الضحايا للمنزل، بحجة أنهن بحاجة للمال و الأبوة من رجل رحيم يحنو عليهن، إلا أن كلام الفتيات المعسول ليس إلا عبارة عن فخ لاصطياد الرجال الأغنياء .

واعترفت السيدة وبناتها بجرائمهن والتي ظلوا يقمن بها لمدة سنوات، و عثرت الشرطة بالفعل على جثث ضحاياهن في حديقة المنزل لرجال قامت أسرهم بالإعلان عن اختفائهم في ظروف غامضة.

جدير بالذكر أن المرأة و بناتها، استعن أيضاً بسيدة متخصصة في بيع و شراء العقارات لتسهيل عملية السطو اللاتي كن يقمن بها و كانت تتقاسم معهن الأموال التي كن يحصلن عليها .

