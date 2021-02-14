ميتسوبيشي تعلن عن بدء إنتاج الجيل الرابع من سلسلة “أوتلاندر”

أزالت شركة ميتسوبيشي اليابانية الستار عن الجيل الرابع من سلسلة “أوتلاندر” كروس أوفر وأعلنت عن بدء انتاجها في مصنعها بمدينة أوكازاكي وسيتم إرسال الدفعة الأولى من السيارات الى الولايات المتحدة الأمريكية في 16 فبراير الجاري.

وستبنى السيارة الجديدة على المنصّة المبتكرة المطورة بواسطة شركات “رينو” و”ميتسوبيشي” و”نيسان”، وستكون قدرة السيارة 184 حصانا لاحتوائها على محرك بنزين بسعة 2.5 لتراً وعلبة تغيير السرعات.

وستبدأ مبيعات الجيل الجديد من “أوتلاندر” في الولايات المتحدة وكندا وبورتوريكو وبعدها ستطلق الى أسواق البلدان الأخرى.

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