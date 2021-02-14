قسم العزل بزليتن يقفل أبوابه بعد نفاد المسحات والمشغلات

أعلنت بلدية زليتن، الأحد، توقف قسم العزل بالمدينة عن أخذ مسحات لعينات فيروس كورونا؛ بعد نفاد المسحات والمشغلات بالقسم.

وقال رئيس فريق الرصد والتقصي بالقسم “ميلاد اسبيقة” إن سبب النقص استقبال القسم لحالات كثيرة من مدن مجاورة، مبينا أن العدد الذي تصرفه اللجنة الاستشارية بطرابلس للبلدية من المسحات والعينات قليل جداً، ولا يصل إلى ربع الرقم المطلوب.

وحمل اسبيقة اللجنة الاستشارية المسؤولية لما يترتب على قفل القسم ونفاد المسحات، منوهاً إلى أنهم طالبوا بشكل متكرر اللجنة بالعدد الذي تحتاجه المدينة.

وكان قسم العزل بمدينة زليتن الخاص بفيروس كورونا أعلن، في وقت سابق، أن عدد المسحات التي استهلكها القسم فاقت 25 ألف مسحة.

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