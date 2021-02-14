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“بوشناق” يُحيي عيد الحب بإطلاق أغنية جديدة

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بالتزامن مع عيد الحب طرح الفنان التونسي لطفي بوشناق أغنية جديدة على قناته الرسمية في يوتيوب حملت اسم يا للا وينك.

وتعاون الفنان التونسي في هذه الأغنية مع الشاعر علي الطيب الورتاني الذي قام بكتابة كلماتها، في حين تولى محمد الأسود تلحينها، ورياض البدوي توزيعها.

وقال المغني التونسي إنّ الأغنية التونسية ستبقى حية مادام هناك ملحنين وشعراء يبذلون جهدهم لتقديم الأفضل لها.

وحظيت الأغنية الجديدة بإعجاب عشاق النجم التونسي الذين تركوا مجموعة كبيرة من التعليقات الرائعة حول كلماتها ولحنها العذب.

يذكر أنّ الفنان لطفي بوشناق يعد واحداً من أبرز نجوم الغناء في الساحة التونسية والعربية، وقدم خلال مسيرته مجموعة كبيرة من الأغاني الرائعة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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