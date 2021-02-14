“بوشناق” يُحيي عيد الحب بإطلاق أغنية جديدة

بالتزامن مع عيد الحب طرح الفنان التونسي لطفي بوشناق أغنية جديدة على قناته الرسمية في يوتيوب حملت اسم يا للا وينك.

وتعاون الفنان التونسي في هذه الأغنية مع الشاعر علي الطيب الورتاني الذي قام بكتابة كلماتها، في حين تولى محمد الأسود تلحينها، ورياض البدوي توزيعها.

وقال المغني التونسي إنّ الأغنية التونسية ستبقى حية مادام هناك ملحنين وشعراء يبذلون جهدهم لتقديم الأفضل لها.

وحظيت الأغنية الجديدة بإعجاب عشاق النجم التونسي الذين تركوا مجموعة كبيرة من التعليقات الرائعة حول كلماتها ولحنها العذب.

يذكر أنّ الفنان لطفي بوشناق يعد واحداً من أبرز نجوم الغناء في الساحة التونسية والعربية، وقدم خلال مسيرته مجموعة كبيرة من الأغاني الرائعة.

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