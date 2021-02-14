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أصالة نصري تسعى لدخول موسوعة غينيس.. بهذه الطريقة

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أشارت الفنانة السورية أصالة نصري في لقاء تلفزيوني أجرته مؤخراً لرغبتها بدخول موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية.

وقالت الفنانة السورية إنّ لديها ما يُدخلها الموسوعة العالمية، حيث قادها حبها للشموع لتكوين طاولة تحتوي على كمية كبيرة من الشموع بمختلف الألوان والأشكال.

وأكدت استعدادها لعرضها على مسؤولي الموسوعة، في محاولة منها لدخول موسوعة الأرقام القياسية.

وقالت نصري إنّ الشموع تساعدها على خلق الجو الذي تُفضّله في كل يوم، وأشارت لقيامها بإضاءة المنزل بالشموع عندما تكون جالسة مع أطفالها.

وأوضحت أنّ الشموع هي أكثر أنواع الهدايا التي تُسعدها، وقالت إنّها تفرح كثيراً في حال حصلت على شمعة جديدة غالية الثمن.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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