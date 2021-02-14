امرأة تدفع شاحنة ضخمة وسط الثلوج (فيديو)

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار مقطع فيديو لامرأة اسكتلندية تدفع شاحنة ضخمة علِقت وسط الثلوج.

حيث كانت الشاحنة تتأرجح فوق تلة وسط الثلوج الكثيفة، وهذا ما دفع شارلين ليزلي البالغة من العمر 33 عاماً لدفع الشاحنة الضخمة المليئة بالحليب في فعل يعجز عنه الكثير من الرجال.

وقالت المرأة التي تعيش في بلدة كادونبيث بمنطقة فايف الأسكتلندية إنّها لم تستطع البقاء مكتوفة اليدين وهي ترى شخصاً ما بحاجة للمساعدة.

ورغم خطورة الموقف إلا أنّ شارلين نجحت في دفع الشاحنة وإيصالها لبر الأمان.

وحظي مقطع الفيديو بانتشار كبير على مواقع الإنترنت، حيث أشاد العديد من رواد تلك المواقع بتصرف المرأة التي وصفوها بالخارقة.

يذكر أنّ شركة غراهام المالكة للشاحنة الضخمة منحت شارلين اشتراكاً مجانياً في منتجاتها لمدة عام كامل.

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