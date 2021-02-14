تطبيقات الأسبوع للايفون والايباد – باقة من التطبيقات المطلوبة جدا العملية المفيدة وعليك تجربتها!

نحن في أخبار التطبيقات وكما جرت العادة منذ أعوام طويلة نقدم لكم كل أسبوع مجموعة رائعة ومتميزة من التطبيقات التي يتم اختيارها من قبل محررينا، هذه الاختيارات هي نتيجة بحث وعمل دؤوب لتوفير التطبيقات التي تبحثون عنها دون العناء في البحث بين كم هائل في متجر آبل “آب ستور” ، فنتمنى دوماً أن تنال إعجابكم مع ملاحظة أن بعض التطبيقات تشملها عروض مجانية لوقت محدود، فسارع بتنزيلها وعدم تفويت الفرصة لأن هذه العروض قد تنتهي في أي وقت وموقع “أخبار التطبيقات” غير مسئول عن ذلك!

تطبيق حصني – أدعية وأذكار

تطبيق مميز يحتوي على أكثر من 400 دعاء وذكر مختلف من صحيح الكتاب والسنة والنبوية، يعرض التطبيق المحتوى بثلاثة لغات مختلفة هي العربية والإنجليزية والفرنسية مع خواض مختلفة كالتحكم بحجم الخط والتنبيهات وويدجت الشاشة الرئيسية وثيمات متنوعة وغير ذلك.

السعر : مجاني

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تطبيق Beelinguapp لتعلم اللغات

هو تطبيق يساعدك على تعلم اللغات الجديدة بطريقة ممتعة من خلال الكتب الصوتية والقصص وعرض النص الكتابي مع إمكانية الترجمة والنطق. التطبيق يدعم 14 لغة مختلفة لتجربة تعلم ممتعة.

السعر : مجاني

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دردشاتي – تطبيق رائع للتعارف والبحث عن زواج!

للمقبلين على زواج أو من يبحث على زوجة. نقدم لكم تطبيق دردشاتي للتعارف الزواج والشات وهو من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج او زواج مسيار بما لا يخالف الشريعة الاسلامية ويعتبر افضل برنامج تعارف ، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي حيث يشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج والتعارف الحلال.

التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل وامكانية العثور على نتائج لمستخدمين قريبين منك .

التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجانا

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تطبيق Crypton لتتبع أسعار العملات الرقمية

هو تطبيق يتيح لك متابعة أسعار العملات الرقمية “الافتراضية” المخلتفة مثل البتكوين والإيثريوم وغيرها الكثير من العملات، مع إمكانية التحويل للعملات المحلية، وحفظ وتثبيت العملات المفضلة لك، وغير ذلك.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق WikiAr‪t‬ – كل اللوحات الفنية في تطبيق واحد

هو تطبيق يحتوي على آلاف اللوحات والأعمال الفنية الشهيرة من جميع أنحاء العالم، التطبيق يضم مكتبة واسعة من أكثر من 250 ألف لوحة مختلفة لأكثر من 3000 فنان. يعتبر التطبيق ثروة ثقافية حقيقية، وهو مجاني بالكامل.

السعر : مجاني

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تطبيق Castbox للاستماع للبودكاست

هو تطبيق مميز يتيح لك الاستماع للبرامج الصوتية “البودكاست” المفضلة لك وترتيبها والاشتراك بها والحصول على الحلقات الجديدة أولاً بأول مع التحكم بسرعة التشغيل وتنزيل الحلقات والاستماع إليها أوفلاين وغير ذلك من المزايا لهواة البودكاست.

السعر : مجاني

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تطبيق علي وكتاب – ملخصات كتب

هو تطبيق يعرض لك ملخص أفضل الكتب في مجال التنمية البشرية والتطوير الذاتي في حلقات مرئية وصوتية قصيرة وكذلك صيغة مقرؤة بطريقة منظمة، التطبيق يحتوي على ملخصات عديدة كما يتم تحديث محتواه بصورة دورية.

السعر : مجاني

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تطبيق Leas‪t‬ – لإنشاء القوائم والملاحظات

هو تطبيق بسيط للغاية يعتمد على واجهة مصممة بالأسلوب التقليلي Minimalism يتيح للمستخدم إنشاء القوائم وتدوين الملاحظات الشخصية بشكل سريع، ويدعم الوضع الليلي بشكل كامل.

السعر : مجاني لفترة محدودة