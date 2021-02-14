“قط” يحتفل بمرور 10 سنوات على توليه “منصب رسمي”

احتفل القط لاري الذي استقدمه رئيس وزراء بريطانيا الأسبق ديفيد كاميرون في العام 2011 ونصّبه في منصب كبير صائدي الفئران في 10 داوننغ ستريت، بمرور 10 سنوات على توليه هذا المنصب.

حيث دخل القط المنزل لأول مرة في 15 فبراير 2011، وبدأ مهمته في اصطياد الفئران، تحية الضيوف، تفقد الدفاعات الأمنية، بالإضافة لاختبار جودة الأثاث القديم.

وقال المسؤولون عن لاري إنّه يعمل بشكل دائم على حل مشكلة الفئران، وبأنّه سرق الأضواء في كثير من الأحيان.

يذكر أنّ القط “لاري” استطاع تثبيت نفسه في المنصب رغم تغيير رؤساء الوزراء أكثر من مرة، وذلك بعد تغلبه على القط بالمسترون الذي حاول منافسته على المنصب.

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