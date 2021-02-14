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أعراض تدل على الإصابة بالتهاب البنكرياس

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد مركز البنكرياس السويسري خطورة التهاب البنكرياس، وقال إنّ هذا الالتهاب قد يهُدد حياة الإنسان ما لم يتم علاجه في الوقت المناسب.

وأوضح المركز السويسري أنّ التهاب البنكرياس يحدث بسبب أمور عديدة منها شرب الخمر، التدخين، وحصوات المرارة.

وحدد مركز البنكرياس السويسري أعراض هذا الالتهاب بآلام شديدة في الجزء العلوي من البطن تُتخذ في الغالب شكل حزام وتمتد للظهر، الغثيان، القيء، الانتفاخ، الارتجاف، الحمى، بالإضافة لاضطرابات الهضم، الوهن والتعب بدون بذل أي جهد.

ودعا المركز السويسري الناس لاستشارة الطبيب فور ظهور أعراض المرض لتحديد طريقة العلاج الملائمة، حيث يمكن علاج بعض الحالات البسيطة باستخدام الأدوية، في حين تتطلب الحالات المتقدمة والمتطورة خضوع المريض لعمل جراحي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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