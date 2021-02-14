مميزات رائعة في نسخة كروم الجديدة لأجهزة آيفون

كشفت مجموعة من التسريبات من داخل غوغل مميزات التحديث الذي ستحصل عليها نسخة كروم في الأجهزة العاملة بنظام آي أو إس.

وستحتوي النسخة الجديدة على مجموعة كبيرة من المميزات التي تساعد على زيادة خصوصية المستخدم، حيث سيكون المستخدم قادراً على إخفاء الصفحات باستخدام بصمة الوجه أو الإصبع، وستساعد هذه الميزة على إخفاء بيانات في حال سلّمت هاتفك الذكي لشخص آخر.

كما سيتيح التحديث الجديد إمكانية إخفاء الصفحات عبر تقنية Touch ID أو Face ID، وذلك من خلال التوجه إلى قسم الخصوصية بالإعدادات، وتفعيل خيار قفل تبويب التصفح المخفي.

وأكدت التسريبات أنّ التحديث الجديد سيكون متاحاً لجميع مستخدمي أجهزة آيفون وآيباد.

يذكر أنّ غوغل ستُطلق التحديث الجديد لجميع المستخدمين خلال شهر مارس القادم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية