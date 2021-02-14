تسريبات تكشف مواصفات وسعر هاتف سامسونغ المتطور

كشفت التسريبات الواردة من شركة سامسونغ الكورية الجنوبية استعداد الشركة لطرح هاتف جديد بمواصفات جيدة سيحمل اسم Galaxy A72.

وسيعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 720G ثماني النوى، ونظام تشغيل Android 11 وواجهة One UI3.

وستزود الشركة الكورية الجنوبية الهاتف الجديد بشاشة Super AMOLED بحجم 6.7 بوصة، ودقة عرض 2400*1800 بيكسل، وجودة عرض Full HD، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 32 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي رباعية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 12 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 6 و8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير يدعم الشحن السريع عبر منفذ USB-C، واي فاي بلوتوث، ومعيار الحماية IP67 للوقاية من الماء والغبار.

يذكر أنّ التسريبات أشارت لرغبة سامسونغ بإطلاق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر 449 يورو.

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