فيليبس تُطلق شاشة ذكية بتقنية التعرّف على الوجه

كشفت شركة فيليبس الهولندية عن شاشة جديدة بتقنية التعرّف على الوجه أطلقت عليها 243b1JH.

وزودت الشركة الهولندية اللوحة الجديدة بشاشة IPS مقاس 24 بوصة ودقة عرض 1920*1080 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا ويب منبثقة قادرة على التعرف على الوجوه وفق تقنية ويندوز Hello.

وتتميز الشاشة الجديدة بوجود مجموعة كبيرة من أدوات التوصيل فيها، حيث ستضم كابل USB-Dual-Mesh، وحدة الإرساء تحتوي على منفذ USB-A المزود بوظيفة Display link وUSB-C منفذ الذي يعمل على نقل البيانات بسرعة كبيرة، بالإضافة لألوانها الزاهية ذات الدقة العالية التي تصل لـ178178 درجة.

يذكر أنّ الشركة الهولندية ستُطلق الشاشة الجديدة في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 419 دولارا أمريكيا.

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