الحساسية تجاه الضوء.. أسبابها وعلاجها

عرّفت الجمعية الألمانية لأطباء العيون الحساسية تجاه الضوء بأنّها استجابة مفرطة للعين تجاه ضوء تحدث نتيجة عدة عوامل أبرزها الصداع النصفي، التهاب القرنية، التهاب السحايا، التهاب ملتحمة العين، التهاب القزحية، وعمى الألوان التام، بالإضافة إلى إصابة العين بعدوى فيروسية كالهربس، وارتجاج المخ.

وحددت الجمعية الألمانية أعراض هذه الحساسية بالشعور بالحرقان، ألم في العين، زيادة الإفرازات الدمعية، بالإضافة للصداع.

وأرجعت الحساسية للارتداء الخاطئ للعدسات اللاصقة أو نتيجة آثار جانبية لبعض المضادات الحيوية أو العقاقير الطبية.

وأكدت الجمعية الألمانية أهمية مراجعة طبيب العيون واستشارته لتحديد الأسباب التي أدّت لهذه الحساسية وعلاجها.

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