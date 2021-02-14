اليابان تُحصّن سكانها بلقاح فايزر

أعلنت السلطات الصحية في اليابان اعتمادها لقاح فايزر؛ لتحصين سكانها من فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار خطة وضعتها السلطات الحكومية لتلقيح الشعب قبل انطلاق الألعاب الأولمبية في الصيف القادم.

وستبدأ اليابان عملية التلقيح بدءًا من 17 فبراير الجاري، حيث ستقوم السلطات الصحية بتطعيم 10 إلى 20 آلاف عامل في القطاع الصحي باللقاح.

وقالت وزارة الصحة اليابانية إنّها ستكشف عن خطة من أجل لتطعيم جميع سكان بلاد الشمس، وأشارت إلى أنّها ستشجع الرياضيين الذين سيشاركون في الألعاب الأولمبية على أخذ اللقاح دون أن تفرض الأمر عليهم.

يذكر أنّ اليابان تعاني حالياً من نقص في عدد الحقن القادرة على سحب الجرعات الـ 6 الموجودة في كل عبوة من لقاح فايزر.

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