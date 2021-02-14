المصري رامي صبري يُطلق أغنية “بعيونه لما قابلوني”

أطلق النجم المصري الشاب رامي صبري أغنية جديدة بمناسبة عيد الحب حملت اسم لمّا قابلوني.

وحققت الأغنية الجديدة نجاحاً كبيراً، وساعدت النجم المصري على تصدر تريند اليوتيوب في عدة دول عربية أبرزها مصر، السعودية، الكويت، الأردن، والإمارات.

وبلغ عدد مشاهدات الأغنية الجديدة أكثر من مليون و70 ألف منذ إطلاقها على يوتيوب يوم 12 فبراير الجاري.

وأغنية لما قابلوني من كلمات محمد عاطف وألحان رامي صبري نفسه، وتوزيع جلال الحمداوي.

يذكر أنّ رامي صبري دخل في خلاف مع صديقه عزيز الشافعي بسبب أغنية شكراً التي قدمها الشاعر لعمرو دياب، قبل أن يحل الصديقان الخلاف بشكل ودي.

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