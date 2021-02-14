بريطاني يستغل أخطاء الناس لجني الأموال.. إليك الطريقة

تمكن البريطاني ديفيد جانو من تحقيق ثروة بسيطة مستفيداً من الأخطاء التي يقع فيها الناس في تسعير منتجاتهم.

ويعتمد الرجل البريطاني في عمله على البحث عن منتجات تُباع بسعر رخيص عبر الإنترنت، إما لأنّ أصحابها أخطأوا في تقدير سعرها، أو لأنّهم وضعوا سعراً رخيصاً لها، حيث يقوم بالاتفاق معهم على شراء هذه المنتجات بالسعر المعروض.

وبعد أن يحصل على هذه المنتجات يقوم بعرضها للبيع بأسعار أعلى محققاً بعض المكاسب المالية التي ساعدته على تكوين ثروة مقبولة.

وقال الرجل الذي كان يعمل كمحلل لتكنولوجيا المعلومات في جامعة بروتسموث إنّه بدأ عمله هذا بالصدفة قبل 4 سنوات برأس مال بلغ 50 دولارا أمريكيا فقط.

وأشار إلى أنّ بعض الناس يوافقون على بيع المنتجات بالسعر الخاص الذي وضعوه، وبعضهم يرفض ذلك.

يذكر أنّ الشاب البريطاني يُقدّم نصائحه بشكل مجاني للأشخاص الراغبين بدخول هذا المجال، وذلك من خلال صفحته على تيك توك.

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