شركة Numbia تُطلق شاحناً سريعاً

رفعت شركة Nnmbia الصينية النقاب عن شاحنٍ سريعٍ جديد أطلقت عليه Gan Pro 65 Watt Triple-Port-Charger.

وسيعتمد الشاحن الجديد على مركب نتريد الجاليوم في تصنيع أشباه الموصلات، وسيأتي بأبعاد مدمجة تبلغ 40.6 * 66 ملم.

ويتميز الشاحن الجديد بقدرته على توفير طاقة بقدرة 65 واط، وباحتوائه على منفذي USB-C1، وUSB C2، ومنفذ USB-A.

وسيتوافق شاحن Gan Pro 65 Watt Triple-Port-Charger مع الهواتف الذكية، الأجهزة اللوحية، والحواسيب المحمولة.

يذكر أنّ الشركة الصين ستطرح شاحنها الجديد في الأسواق العالمية خلال الفترة القادمة بسعر يصل إلى 40 دولارا أمريكيا فقط.

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