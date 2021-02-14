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شركة Numbia تُطلق شاحناً سريعاً

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رفعت شركة Nnmbia الصينية النقاب عن شاحنٍ سريعٍ جديد أطلقت عليه Gan Pro 65 Watt Triple-Port-Charger.

وسيعتمد الشاحن الجديد على مركب نتريد الجاليوم في تصنيع أشباه الموصلات، وسيأتي بأبعاد مدمجة تبلغ 40.6 * 66 ملم.

ويتميز الشاحن الجديد بقدرته على توفير طاقة بقدرة 65 واط، وباحتوائه على منفذي USB-C1، وUSB C2، ومنفذ USB-A.

وسيتوافق شاحن Gan Pro 65 Watt Triple-Port-Charger مع الهواتف الذكية، الأجهزة اللوحية، والحواسيب المحمولة.

يذكر أنّ الشركة الصين ستطرح شاحنها الجديد في الأسواق العالمية خلال الفترة القادمة بسعر يصل إلى 40 دولارا أمريكيا فقط.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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