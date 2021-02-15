صدور قاموس باللغتين الفرنسية والأمازيغية

صدر قاموس باللُّغتين الفرنسية والأمازيغية، في الجزائر، تأليف الكاتب الموريتاني حبيب الله منصوري.

ويضم الكتاب، الخاص بالمصطلحات التاريخيّة، 210 صفحات، فراغا في مجال التوليد اللُّغوي.

واختار مؤلّف القاموس مفاهيم مُستمدّة، من عدد كبير من كتب التاريخ مع إعطاء الأولوية لتاريخ شمال أفريقيا بغية اقتراح مفردات بديلة باللُّغة الأمازيغية.

ويعتبر الكتاب، مهما للباحثين والطلبة، لكونه يحتوي على فصل مخصّص للكلمات المترجمة من اللُّغة الفرنسية إلى الأمازيغية، وآخر يتعلق بالمفاهيم والعبارات التي تخصُّ بعض المجالات، على غرار السياسة، والاقتصاد، وعلم الاجتماع. كما سيسهل عملية الترجمة وخاصة العلمية إلى الأمازيغية ومنها.

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