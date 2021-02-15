سوري يبتكر منزل استوحى تصميمه من الزهور

في خطوة لافتة، ابتكر المهندس المعماري السوري – الأميركي المقيم في واشنطن إيهاب الحريري، منزل صغير وصفه بكبسولة جبلية مستقبلية مستدامة، واستوحى تصميمه من الزهور.

وأوضح حريري، في حديثه لـ “سي.إن.إن”، “إنه أراد تصميم منزل لا يكتفي بتوفير ضروريات المعيشة فحسب، بل فكّر بتحويل المنزل إلى آلة تعزز الحياة مع قدرة على تغيير الشكل والتفاعل مع الظروف المحيطة بالمنزل حسب الضرورة”.

ويعدّ المنزل المصمم، على شكل زهرة، تحيطه 7 بتلات معدنية قابلة للفتح والطي لتستخدم كخلايا لجمع الطاقة الشمسية أو المياه أو حتى للحماية من الأجواء الخارجية. وعند فتحها تظهر كامل البيئة المحيطة بها لقاطني المنزل.

وأضاف الحريري “أعتقد أن الكبسولة المستقبلية كفكرة من الممكن أن تنفذ في أي منطقة من العالم تتعرض للأشعة الشمسية بشكل معتدل خلال العام، كما أن الفكرة التصميمية مرنة ويمكن تعديلها لتكون على شواطئ البحار أو الأنهار أو في الصحاري والغابات”.

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