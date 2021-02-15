اكتشاف أقدم آلة موسيقية هوائية من نوعها في العالم

بعد تحليلها، اعتقد العلماء أن قوقعة المحارة، بأنها أقدم آلة موسيقية هوائية من نوعها في العالم، تسجيلا لما كان سيبدو عليه الصوت الناتج عنها.

ويبلغ عمر القوقعة 18 ألف عام، وهو الأمر الذي أتاح الباحثين في فرنسا إثراء معرفتهم بمميزات موسيقى البشر في ما قبل التاريخ.

وأوضحت عالمة الآثار كارول فريتز، وهي المعدّة الرئيسية لمقال عن الموضوع نُشر في مجلة “سيانس أدفانس” العلمية الأميركية، “هذه هي المرة الأولى التي نسمع فيها صوت هذه المحارة” التي عثِر عليها في كهف بمارسولاس (جنوب غرب فرنسا).

وأشارت العالِمة، إلى أنه لم يكن إجراء هذه الدراسة ممكنا بالطريقة نفسها عندما تمّ اكتشاف هذه المحارة عام 1931، ولا حتى “قبل عشر سنوات”.

وتابعت فريتز، حديثها، “مع تطوّر الذكاء الاصطناعي، سنكون قادرين على الذهاب إلى أبعد من ذلك”.

ويوازي صوت هذه المحارة القوي بالديسيبل صوت قطار أنفاق، وربما استخدم إنسان تلك الحقبة هذه القوقعة كأداة للتواصل.

ووصف المعدّ المشارك في الدراسة، فيليب والتر، بأن قوة صوت هذه المحارة بأنه “لا يصدق”.

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