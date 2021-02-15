وفاة الشاعر والكاتب مريد البرغوثي

توفّى الشاعر والكاتب الفلسطيني مريد البرغوثي عن عمر 76 عاما في العاصمة الأردنية عمّان.

ونعى نجله الشاعر تميم البرغوثي، على صفحته الرسمية في فيسبوك والده مريد من خلال نشره صورة سوداء مع كتابة اسمه حدادا على وفاته.

وأثرى الشاعر مريد البرغوثي المكتبة العربية باثني عشر ديوانا شعريا كان أولها “الطوفان وإعادة التكوين” في العام 1972، وصولا إلى آخر دواوينه “استيقِظ كي ترى الحلم” (2018).

وألّف كتابين نثريين هما “رأيت رام الله” (1997) الذي نال عنه جائزة نجيب محفوظ للآداب وصدر في ست طبعات عربية إضافة إلى الإنكليزية، و”ولدت هناك، ولدت هنا”.

كما نعى وزير الثقافة الفلسطيني عاطف أبو سيف في بيان له، “إن الثقافة الفلسطينية والعربية خسرت بوفاته علما من أعلامها ورمزا من رموز الإبداع والكفاح الثقافي الوطني الفلسطيني”.

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