الأمم المتحدة: “سنة 2021 السنة الدولية للفواكه والخضروات”

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، سنة 2021 السنة الدولية للفواكه والخضروات.

وأوضحت منظمة الأغذية والزراعة “الفاو”، بأنها ستتعاون هذا العام مع المنظمات والأجهزة الأخرى المعنية في منظومة الأمم المتحدة.

وأشارت الفاو، إلى أن السنة الدولية لذها العام، “تمثّل السنة الدولية للفواكه والخضروات فرصةً فريدةً من نوعها للتوعية بأهمية الدور الذي تضطلع به الفواكه والخضروات في تغذية الإنسان، والأمن الغذائي والصحة، وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة”.

ونشرت المنظمة عبر موقعها الرسمي، “خطوط العمل للسنة الدولية للفواكه والخضروات 2021”. وننشرها لكم وفقا كاملة:

“أنشطة الدعوة والتوعية

التوعية بكيفية مساهمة الفواكه والخضروات في تحسين التغذية، والتنوع الغذائي، والصحة؛ وتأثيرها على المجتمع والاقتصاد والبيئة؛ ومساهمتها في التنمية المستدامة؛

الترويج لأهداف هذه السنة وتشجيع إدماجها في جداول أعمال التنمية على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية؛

تنشيط حوار عالمي حول مختلف جوانب الفواكه والخضروات ومساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وسائر الاتفاقيات والخطوط التوجيهية العالمية ذات الصلة.

إنتاج المعارف ونشرها

تحسين فهم كيفية مساهمة مختلف جوانب النظم الغذائية للفواكه والخضروات في الاستدامة المجتمعية والاقتصادية والبيئية في البلدان النامية والمتقدمة النمو على السواء، وبلورة رسائل إعلامية قائمة على الأدلة؛

تعزيز الأدوات والآليات اللازمة لرصد وقياس التأثيرات الإيجابية والسلبية لمختلف جوانب السنة الدولية للفواكه والخضروات 2021؛

وضع السياسات

تعزيز السياسات والقوانين واللوائح القائمة على الأدلة، وتبادل الممارسات الجيدة التي تنهض بمستوى مساهمة الفواكه والخضروات في التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي في الريف وسبل العيش، وسلامة الأغذية، وتعزيز الأنماط الغذائية المتنوعة والمتوازنة والصحية، والتي تعظّم مساهمة الفواكه والخضروات فيها؛

التشجيع على اتباع نهج متكاملة وشاملة في معالجة النظم الغذائية للفواكه والخضروات من خلال سياسات وطنية مشتركة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومقاصدها الواردة في الاتفاقيات والخطوط التوجيهية العالمية ذات الصلة؛

تحفيز التعاون والشراكات بين القطاعين العام والخاص في ما يتصل بمختلف جوانب السنة الدولية للفواكه والخضروات 2021، بما في ذلك في مجال البحوث؛

تشجيع الاستثمار في مجال الابتكار وتطوير البنى التحتية لتعزيز الاستهلاك والإنتاج المستدامين للفواكه والخضروات والحد من الفاقد والمهدر منهما.

تنمية القدرات والتثقيف

دعم صياغة وتنفيذ السياسات والبرامج التثقيفية (مثل برامج التغذية المدرسية، والبساتين المدرسية، والبساتين في المناطق الحضرية والمحيطة بالمراكز الحضرية، والبساتين على الأسطح، وأماكن العمل الصحية، ومحو الأمية الغذائية، والبرامج التثقيفية المجتمعية حول الفاقد والمهدر من الأغذية) والمواد التثقيفية ذات الصلة، والترويج لمنافع الفواكه والخضروات واستهلاكها وتأثيرها على الصحة والتغذية، وغير ذلك من المواضيع ذات الصلة بالسنة الدولية للفواكه والخضروات 2021؛

تعزيز إدماج التثقيف التغذوي، مع تسليط الضوء على أهمية الفواكه والخضروات ، في وضع المناهج الدراسية بما يتماشى مع خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة؛

تمكين أصحاب المصلحة، لا سيما النساء والشباب، من خلال بناء المعارف وتنمية المهارات في مجال إنتاج الفواكه والخضروات ومناولتها بعد الحصاد وتجهيزها وتحضيرها وتسويقها واستهلاكها”.

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