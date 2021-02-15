أصالة: 2020 جعلتني أهتم بحياتي الشخصية والأسرية

صرّحت الفنانة أصالة نصري، أن سنة 2020 وضعت الأشياء في نصابها الصحيح، وأعادت إيقاع الحياة إلى شكلها الطبيعي سواء بالنسبة لها أو لجميع الناس.

وأوضحت أصالة، خلال حديثها في برنامج “سهرانين” الذي يقدمه الفنان أمير كرارة بقناة “on e”: “بالنسبة لي كل شيء في سنة 2020 كان رائعًا وحتى الأشياء اللي ضايقتني داوتني وخلتني أكون على طبيعتي أكثر لأن كان عندى كتير تشتت وكان بيطلع حاجات مكنتش فخورة فيها.. 2020 خليتني أهتم بحياتي الشخصية والأسرية ورجعتني لنفسي”.

وأضافت أصالة نصري،: “ساعات كنت بحس أني عايشة ميتة، والألم اللى جوايا كان مثل الخناجر، وإذا راحت الروح بنبكي ونحزن ونخذل كتير”.

وعن انفصالها عن طارق العريان، تابعت أصالة حديثها: “أول انفصالي عن المخرج طارق العريان وقتها كان عندي غصة وكنت بحاجة لكل أنواع الفضفضة ولجأت لأسلو اللايف كوتش والأطباء النفسيين وأصحابي في الفترة دي وعيشت حياة غبرة”.

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