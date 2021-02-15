هل ارتداء كمامتين يوفر حماية أكبر ضد كورونا؟

كشفت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC، أن ارتداء كمامتين، واحدة طبية وأخرى قماشية، قد يساعد على منع جزئيات الهواء المحملة بعدوى كوفيد-19، من دخول الجسم، بنسبة 92.5%.

جاء ذلك، بعدما أجرى الباحثون بالمراكز الأمريكية تجارب معملية، كان المشاركون بها، يبعدون مسافة 6 أقدام عن بعضهم البعض، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.وتبين للباحثين أن ارتداء كمامة واحدة فقط، سواء كانت طبية أو قماشية، يحجب الهواء المحمل بفيروس كورونا المستجد، بنسبة 40%، أما ارتداء الكمامة القماشية فوق القناع الطبي، ثبت أنه يساهم في منع انتقال العدوى بنسبة أكبر من 80%.

وقالت روشيل والينسكي، مديرة المراكز، إن نتائج الدراسة الحديثة تعزز التوصيات السابقة لـCDC، والتي شددت فيها على ضرورة ارتداء الكمامة الطبية، ابتداءً من عمر عامين فأكثر، عند التواجد في الأماكن التي يصعب فيها الحفاظ على التباعد الاجتماعي، مثل وسائل المواصلات.

وأضافت والينسكي أن مراكز السيطرة على الأمراض بصدد تحديث الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالوقاية من كورونا على موقعها الإلكتروني، لتشمل ارتداء كمامة قماشية فوق الكمامة الطبية، لتوفير حماية أكبر ضد عدوى كوفيد-19.

والتوجيهات الجديدة بشأن ارتداء كمامتين، ترجع إلى قلق العلماء ومخاوفهم من سلالات كورونا الجديدة، خاصةً أنها تتميز بقدرتها على الانتشار السريع، أكثر من السلالة القديمة.

وكشف مسح أجرته جامعة كاليفورنيا مؤخرًا، أن نصف البالغين فقط بالولايات المتحدة يحرصون على ارتداء الكمامة عند التواجد في الأماكن العامة أو أثناء التعامل مع الآخرين.

المصدر: الكونسلتو

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية