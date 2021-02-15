رسميًا – الكشف عن هاتف جالكسي F62 مع بطارية بسعة 7,000 ملي أمبير

قدّمت سامسونج سلسلة جالكسي F للمرة الأولى في منذ فترة قصيرة مع هاتف جالكسي F41، وهذه السلسلة كما نعلم موجهة بشكل حصري للسوق الهندي وليس لباقي الأسواق الأخرى، لكن بالطبع أي هاتف يتم إطلاقه في هذه السلسلة يتم أيضًا إطلاقه لباقي أنحاء العالم لكن تحت فئة جالكسي M! وفي هذا المقال نعرض عليكم مواصفات ومميزات هاتف جالكسي F62.

مواصفات ومميزات هاتف جالكسي F62

بعد عدد كبير من التسريبات ها هو الهاتف قد أتى، الهاتف قادم مع شاشة من نوع سوبر أموليد كما عرفنا ومع مواصفات مميزة من جميع النواحي! شاشة الهاتف تأتي بقياس 6.7 بوصة، وهو قياس مثالي، في حين أنها تأتي بدقة FHD+ وتضم كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابيكسل في ظل وجود مستشعر بصمة في الجهة الجانبية للهاتف وليس داخل الشاشة.

يقدّم الهاتف معالج إكسينوس 9852 بدقة تصنيع 7 نانومتر، وهو معالج من عام 2019 وقد ظهر في هواتف جالكسي S10 وجالكسي نوت 10 بإصداراتهم — يقدّم الهاتف 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و128 جيجابايت من الذاكرة التخزينية.

إلى جانب ما سبق، الهاتف يقدّم كاميرا خلفية رباعية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابيكسل، مستشعر واسع جدًا بدقة 12 ميجابيكسل، إلى جانب مستشعري ماكرو وعمق بدقة 5 ميجابيكسل لكلًا منهما!

الهاتف يقدّم بطارية ضخمة بسعة 7,000 ملي أمبير وهي أهم وأبرز مميزاته على الإطلاق، يدعم الهاتف شحن سريع بقدرة 25 واتّ من خلال منفذ Type-C، هذا بالإضافة إلى منفذ 3.5مم للسماعات ودعم تقنية بلوتوث 5 إلا أن الهاتف لا يدعم شبكات الجيل الخامس.

سعر وموعد توفّرهاتف جالكسي F62

حسب الإعلان الرسمي، الهاتف سيتوفر بأسعار 330 و360 دولار أمريكي لإصداري 6/128 و8/128 جيجابايت، هذا بينما سيتوفر حاليًا في الهند كما ذكرنا بالأعلى، سنرى من الهاتف الألوان الأخضر، الأزرق والرمادي.