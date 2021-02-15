تسريبات جديدة – ثلاث مزايا مهمة قادمة في هواتف ايفون 13 المنتظرة!

لازلنا مع تسريبات هواتف ايفون 13 القادمة نهاية العام الجاري، وموعدنا اليوم مع تسريبات جديدة نسمع عنها لأول مرة ومصدرها قناة EverythingApplePro الشهيرة على يوتيوب والتي لها باع طويل في نشر تسريبات الايفون خلال السنوات الماضية.

تحسين الكاميرا

سوف تشهد كاميرا الايفون إضافة مزايا جديدة مثل وضع التصوير الفلكي Astrography والذي يجعل الايفون قادراً على تصوير السماء والنجوم والقمر ليلاً بطريقة أكثر كفاءة.

قد رأينا ميزة مشابهة بالفعل في هواتف جوجل بكسل وبعض هواتف هواوي وكانت نتائجها مقبولة للغاية، ومن المتوقع أن تكون النتائج أفضل مع ابل بفضل تقنيات معالجة الصور المتقدمة.

أيضاً سيتم إضافة وضع تصوير البورتريه ولكن هذه المرة داخل الفيديو وليس الصور فقط وقد تكون تلك الميزة مقتصرة على إصدارات البرو بفضل حساس اللايدار.

أيضاً سوف تشهد الكاميرا واسعة المجال Ultra Wide Camera بعض التحسينات مثل زيادة فتحة العدسة إلى F/1.8 من أجل تحسين تجربة التصوير عبرها وخاصةً في الإضاءة الليلية المنخفضة.

ميزة الشاشة الدائمة Always On Display

أخيراً سوف تستجيب ابل وتضيف خاصية الشاشة الدائمة Always On Display إلى هواتف ايفون 13 القادمة والتي سوف تكون مقتصرة عليها فقط.

لا ندري ما السبب الذي منع ابل من إضافة تلك الميزة إلى هواتف ايفون 12 وهواتف الايفون الأخرى التي تعمل بشاشة من نوع OLED عبر تحديثات iOS، قد يكون التفكير بجعلها ميزة حصرية على أحد الإصدارات الجديدة مثل ايفون 13.

خاصية الشاشة الدائمة Always On Display تتيح عرض معلومات على الشاشة حتى وإن كانت مقفلة مثل الوقت والتاريخ ونسبة شحن البطارية وبعض الإشعارات وحتى بعض الرسوم والأشكال. يتم تطوير هذه الخاصية بحيث يكون استهلاكها لطاقة البطارية أقل ما يمكن.

تحسين تقنية MagSafe

هواتف ايفون 12 جميعها تدعم شواحن وملحقات MagSafe التي تلتصق مغناطيسياً بالجهة الخلفية، لكن يعيبها ضعف ذلك الالتصاق الأمر الذي قد يتسبب مثلاً في انفصال الشاحن عن الهاتف.

مع هواتف ايفون 13 سوف تحسن ابل تلك الخاصية عبر استخدام مغناطيس أقوى رغم تصاعد التقارير الطبية التي تتحدث عن تأثير تقنية MagSafe على عمل الأجهزة الطبية مثل منظم ضربات القلب.