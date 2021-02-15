مجموعة من القردة يخطفون توأماً حديث الولادة في الهند

قامت مجموعة من القردة بخطف توأماً حديث الولادة مضى على قدومهم 8 أيام فقط من منزلهم في ميلا ألانغام الواقعة بولاية تاميل نادو ونجح السكان المحليين بإنقاذ طفلة واحدة أما الأخرى فوجدوا جثتها على ضفة نهر.

وقالت والدة التوأم لموقع “تايمز أوف إنديا” أنها انصدمت عندها رأت القردة على سطح المنازل قبل أن تكتشف لاحقا اختطافها للتوأم الذي كان نائما في الداخل الأمر الذي أدى الى صراخها ودفع السكان للحاق القردة.

ولم يستطيعوا انقاذ الطفلتين فقد نجحوا في إنقاذ إحدى الفتيات بعدما تركتها الحيوانات على أحد الأسطح، أما الطفلة الثانية فبعد عمليات بحث مستمرة تم العثور على جثتها قرب مجرى مائي.

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