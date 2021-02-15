بسبب العناد..رجل يرفض طلب الإفراج المشروط بعد سجنه 68 عاماً

أفرجت السلطات القضائية في الولايات المتحدة عن رجل يبلغ من العمر 83 عاماً وقضي في السجن 68 عاماً بعد أن اتهم بالقتل والمشاركة في سلسلة من عمليات السطو والاعتداء مع مجموعة المراهقين عندما كان عمره 15 عاماً.

وكان جوزيف ليغون يرفض في كل مرة أن يقدم طلب الإفراج المشروط لأنه يريد أن يكون حراً وعند الإفراج المشروط يجب أن ترى الأشخاص وفق شروط في كثير من الأحيان، ولا يمكنك مغادرة المدينة بدون إذن من الإفراج المشروط.

يذكر أن ليغون طور نفسه بالسجن فتعلم القراءة والكتابة وكان يعمل بواباً فضلاً عن استغلال أوقات فراغه بالتدريب على الملاكم وظل في حالة بدنية جيدة من خلال تحمل التدريبات الشاقة.

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