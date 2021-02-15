تسريبات هواوي P50 تكشف عن قدرات تصوير بالغة التطور

هواوي لازالت تحارب الحظر الأمريكي والأمور حتى الآن لم تتحسن كثيرًا، لكن هذا لم يحبط هواوي أو يوقف خططها، هذا حيث ظهرت اليوم تسريبات هواوي P50 وهو هاتف الشركة الرائد القادم خلال الأسابيع القادمة، وفي تقرير جديد ظهر اليوم ظهرت لنا مواصفات كاميرات الهاتف، وهي دائمًا ما كانت أهم مميزات سلسلة P من هواوي.

تسريبات هواوي P50 ومواصفات الكاميرات

التسريب الجديد قد ذكر أن سلسلة P50 القادمة ستستخدم نفس كاميرات Leica التي تستخدمها هواوي منذ سنوات، هذا في حين أن الكاميرا الخلفية ستحصل على تحديثات قوية وإضافات ملحوظة هذا في حين أنها ستأتي مع نفس الشكل المصفوفي للسلسلة، وحسب التسريبات أيضًا فالهاتف سيأتي مع شاشة Waterfall بقياس 6.6 بوصة.

حسبما نعرف حتى الآن، الكاميرات ستحصل على تحسينات من حيث العدسات المستخدمة ومن حيث السوفتوير الخاص بها، لكننا لم نعلم كامل التفاصيل بعد، ومن ناحية أخرى فقد ظهرت تسريبات أخرى تفيد أن السلسلة ستتكون من ثلاث هواتف -كما تفعل سامسونج- وكل هاتف من الثلاثة سيكون بقياس شاشة مختلف وبمواصفات مختلفة.

بناءًا على تسريبات أخرى، الكاميرا الخلفية ستكون رباعية العدسات، وستأتي مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابيكسل، إلى جانب مستشعر واسع بدقة 8 ميجابيكسل ومستشعر تقريب بدقة 16 ميجابيكسل، المستشعر الرابع يأتي بدقة 5 ميجابيكسل، لكن لم يتم تأكيد وظيفته.

الكاميرا الأمامية ستكون ثنائية العدسات، مع عدسة رئيسية بدقة 32 ميجابيكسل وعدسة واسعة بدقة 8 ميجابيكسل، وهي نفس المواصفات التي رأيناها في عدد من هواتف هواوي السابقة.