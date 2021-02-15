شركة Vivo تستعد لإطلاق هاتف يُلبي رغبات عشاق الألعاب

تستعد شركة Vivo الصينية لإطلاق هاتف جديد مناسب لعشاق الألعاب أطلقت عليه iQoo Neo5.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 870، ونظام تشغيل أندرويد.

وستُزود الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة Super AMOLED بمعدل تحديث 120HZ، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و13 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4400 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 88 واط، وشحن لاسلكي بقدرة 66 واط، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، بلوتوث، ومنفذ للسماعات.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستُطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية في مارس القادم بسعر يتراوح ما بين 464 إلى 572 دولارا أمريكيا.

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