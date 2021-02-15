ما رأي الرئيس التنفيذي لشركة هواوي في هواتف ايفون 12 ؟

شركة هواوي ليست في أفضل أحوالها وخاصةً بعد الحظر الأمريكي المفروض على الشركة منذ عام 2019 والذي شكل ضربة قاسمة لها اضطرها لبيع العلامة التجارية الفرعية التابعة لها “هونر” وتراجع مبيعاتها عالمياً، لكن ذلك لم يمنع الرئيس التنفيذي لها من إبداء رأيه بوضوح في هواتف الايفون التي تنتجها شركة ابل الأمريكية.

قبل سنوات صرح الرئيس التنفيذي لشركة هواوي وأحد مؤسسيها السيد رِن زنجفي أنه وعائلته يستخدمون جميعهم هواتف الايفون مشيداً بنظام الأجهزة المتكامل التي تمتلكه ابل.

أكثر من ذلك، قال أن حب هواوي – الشركة التي يترأسها – لا يعني بالضرورة حب الهواتف التي تصنعها. لاحقاً عندما تم القبض على ابنته – التي تترأس بدورها منصب المدير المالي للشركة – خارج الصين بتهم التجسس كان بحوزتها أجهزة ماك بوك وايفون وايباد.

يعود السيد رِن زنجفي الآن مجدداً ويدلي بتصريحات صحفية في ذات السياق، إذ أنه بحسب صحيفة فوربس الأمريكية فإن رئيس هواوي التنفيذي يعتقد أن هواتف ايفون 12 هي الهواتف الأفضل الداعمة لشبكات الجيل الخامس 5G المتوفرة حالياً في الأسواق.

لا يخلو هذا التصريح المثير من دعاية لشركة هواوي نفسها حيث أضاف أن سرعة هواتف ايفون 12 الفائقة عبر شبكات الجيل الخامس والتي وصلت إلى سرعة تنزيل 1.8 جيجابايت في الثانية لم تكن لتحدث إلا بفضل شركة هواوي.

تعتبر شركة هواوي هي المسئولة عن بناء وتصميم البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس 5G في كبرى الدول والمدن حول العالم وبخاصة الدول والعواصم الأوروبية وكذلك منطقة الخليج العربي ولا ننسى كذلك الصين.

شركة هواوي تستحوذ على الحصة الأكبر من عقود بناء شبكات الجيل الخامس 5G حول العالم بجانب شركات أخرى أقل مثل نوكيا وسيسكو.

لم يكن تصريح المدير التنفيذي يخلو من الدبلوماسية تماماً وإنما كان دعاية مبطنة لشركة هواوي، فعلى حد تعبيره أنه ما كانت ابل لتصنع هواتف 5G الأفضل إلا بفضل جهود هواوي في البنى التحتية.