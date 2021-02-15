حادثة مؤسفة.. قردة تخطف توأمتين وتودي بحياة إحداهما

شهدت قرية “ميلا الأنغام” الواقعة في تامبل نادو الهندية حادثةً مؤسفةً للغاية، إذ أقدمت مجموعة من القردة على خطف توأمتين رضيعتين وتسبب بوفاة إحداهما.

وقالت الأم الثكلى إنّها شاهدت القردة تصعد لسطح منزلها، وتخطف ابنتيها التوأمتين الرضيعتين الموجودتين داخل المنزل، الأمر الذي دفعها للصراخ وطلب المعونة من جيرانها الذين هبوا لتلبية ندائها.

وتمكن الجيران من إنقاذ رضيعة واحدة، حيث أفلتتها القردة على سطح أحد المنازل، في حين توفيت الثانية بعدما ألقتها القردة في أحد المجاري المائية.

من جانبها قالت الشرطة الهندية إنّها قدمت لمكان الحادث بشكل فوري، وقامت بنقل الرضيعة المتوفاة لأحد المستشفيات حيث تم تأكيد وفاتها.

يذكر أنّ الهند تعد موطناً لحوالي 50 مليون قرد، وأشارت بيانات السلطات المحلية إلى أنّ القرود تتسبب بـ13 وفاة سنوياً.

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