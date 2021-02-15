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المُخرج المصري خالد يوسف يتغلب على كورونا

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن المُخرج المصري خالد يوسف عن تعافيه من فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال منشور نشره على حسابه الرسمي في موقع “فيس بوك”.

وقال المُخرج المصري في منشوره إنّه أجرى مسحة أخيرة وجاءت نتيجتها سلبية مؤكِدةً تعافيه من المرض، وأشار إلى أنّه لم يشعر بالمعاناة أثناء تلقي العلاج.

وشكر خالد يوسف جميع الأشخاص الذين تواصلوا معه أثناء مرضه وسألوا عن حاله، كما عبّر عن امتنانه لجمهوره الذي دعا له بالشفاء العاجل، وتمنى للناس في نهاية المنشور عيد حب سعيد.

يذكر أنّ فيلم كارما الذي عُرض في العام 2018 وشارك في بطولته كلّ من عمرو سعد، وغادة عبد الرازق يُعد آخر أعمال المُخرج المصري.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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