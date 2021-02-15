هكذا نميّز أعراض الأزمة القلبية لدى الرجال والنساء

أشارت مؤسسة القلب الألمانية لوجود اختلاف في أعراض الأزمة القلبية بين الرجال والنساء.

وقالت المؤسسة الألمانية إنّ هذه الأعراض تكون واضحة عند الرجال أكثر من النساء، وحددت أعراض الأزمة القلبية عند الرجال بالشعور بألم مفاجئ يستمر لفترة طويلة ويمتد خلف عظمة القص، ثم إلى الأذرع، البطن، الرقبة، والفكين، بالإضافة لشحوب في الوجه وظهور العرق البارد.

بالإضافة لظهور أعراض أخرى كضيق التنفس، والشعور بدوار قد يفقد الرجل الوعي.

أما بالنسبة للنساء فقالت المؤسسة الألمانية إنّ الأعراض تكون أقل وضوحاً، ويُستدل عليها من خلال شعور المرأة بآلام في البطن، ضيق التنفس، بالإضافة للشعور بالغثيان والرغبة في التقيؤ.

ودعت المؤسسة الألمانية لاستشارة الطبيب فور ظهور الأعراض، وذلك من أجل الحصول على العلاج في الوقت المناسب.

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