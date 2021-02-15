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فيسبوك تشن حرباً ضد “تيك توك”

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في إطار سعيها للحد من انتشار تطبيق تيك توك، حذّرت شركة “فيسبوك” مستخدمي ميزة ريلز في تطبيق انستغرام من استخدام الفيديوهات التي نُشرت في منصات أخرى أو التي تحتوي على علامة مائية أو شعارات في الميزة.

وقالت “فيس بوك” إنّ نشر مثل هذه الفيديوهات سيكون أصعب خلال الفترة القادمة، ولن تقوم الشركة الأمريكية بإظهارها.

ودعت الشركة الأمريكية مستخدمي انستغرام للاستفادة من الأدوات الأخرى كإضافة نص وتأثيرات الكاميرا، والمرشحات، بالإضافة لاستخدام التسجيلات الموسيقية الموجودة في منصة انستغرام أو التسجيلات الصوتية الأصلية التي تم تأليفها في وقت سابق ونُشرت على انستغرام.

وطلبت فيس بوك من مستخدمي تطبيق الصور الشهير عدم بث فيديوهات بجودة ضعيفة أو تحتوي على نصوص كبيرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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