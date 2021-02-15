شركة ليمفو تُطلق ساعة ذكية بمهام الهواتف الكاملة

كشفت شركة ليمفو الصينية عن ساعة ذكية بمهام الهواتف الكاملة أطلقت عليها S21.

وستعمل هذه الساعة بمعالج MTK 9832، وستكون قادرة على الاقتران بالأجهزة العاملة بنظام أي أو إس، ونظام أندرويد.

وزودت الشركة الصينية الساعة الجديدة بشاشة مقاس 1.75 بوصة ودقة عرض 320*385 بيكسل.

وستدعم الساعة الجديدة بطاقة Nano Sim، وستكون قادرة على الاتصال مع شبكات الواي فاي، البلوتوث.

وستحتوي الساعة على مستشعر لضربات القلب، وعدّاد لتسجيل النشاط البدني وعدد الخطوات التي يقطعها المستخدم في اليد.

يذكر أن الشركة الصينية لم تفصح عن سعر الساعة الجديدة ولا عن موعد طرحها في الأسواق العالمية.

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