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شركة ليمفو تُطلق ساعة ذكية بمهام الهواتف الكاملة

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة ليمفو الصينية عن ساعة ذكية بمهام الهواتف الكاملة أطلقت عليها S21.

وستعمل هذه الساعة بمعالج MTK 9832، وستكون قادرة على الاقتران بالأجهزة العاملة بنظام أي أو إس، ونظام أندرويد.

وزودت الشركة الصينية الساعة الجديدة بشاشة مقاس 1.75 بوصة ودقة عرض 320*385 بيكسل.

وستدعم الساعة الجديدة بطاقة Nano Sim، وستكون قادرة على الاتصال مع شبكات الواي فاي، البلوتوث.

وستحتوي الساعة على مستشعر لضربات القلب، وعدّاد لتسجيل النشاط البدني وعدد الخطوات التي يقطعها المستخدم في اليد.

يذكر أن الشركة الصينية لم تفصح عن سعر الساعة الجديدة ولا عن موعد طرحها في الأسواق العالمية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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