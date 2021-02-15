“بوكيب بوك” تكشف عن قارئ كتب إلكترونية بشاشة ملونة

كشفت شركة “بوكيت بوك” السويسرية عن قارئ كتب إلكترونية بشاشة ملونة أطلقت عليه Color 740.

وسيعمل هذا الجهاز بمعالج مدمج يضم نواتين بسرعة 1 غيغا هرتز، ونظام تشغيل خاص به.

وزودت الشركة السويسرية قارئها الجديد بشاشة ملونة مقاس 7.8 بوصة ودقة عرض 1872*1404 بيكسل.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 16 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستبلغ سعتها 1 غيغا بايت.

وسيحتوي القارئ Color 740 على بطارية قوية، وسيدعم تقنيات الواي فاي، والبلوتوث.

يذكر أنّ السويسرية ستُطلق القارئ الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 245 يورو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية