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“بوكيب بوك” تكشف عن قارئ كتب إلكترونية بشاشة ملونة

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة “بوكيت بوك” السويسرية عن قارئ كتب إلكترونية بشاشة ملونة أطلقت عليه Color 740.

وسيعمل هذا الجهاز بمعالج مدمج يضم نواتين بسرعة 1 غيغا هرتز، ونظام تشغيل خاص به.

وزودت الشركة السويسرية قارئها الجديد بشاشة ملونة مقاس 7.8 بوصة ودقة عرض 1872*1404 بيكسل.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 16 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستبلغ سعتها 1 غيغا بايت.

وسيحتوي القارئ Color 740 على بطارية قوية، وسيدعم تقنيات الواي فاي، والبلوتوث.

يذكر أنّ السويسرية ستُطلق القارئ الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 245 يورو.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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