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كلبة تنقذ حياة صاحبتها من انفجار ضخم

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تدين البريطانية ديان طوموسن بحياتها لكلبتها “بيلا” التي أنقذتها من انفجار ضخم كاد أن يحصل في منزلها.

حيث قالت المرأة البالغة من العمر 51 عاماً إنّها كانت تغط في نومٍ عميقٍ قبل أن تستيقظ على نباحٍ شديد من كلبتها بيلا، ومع استمرار كلبتها بالنباح ورفضها العودة للنوم شعرت “ديان” بوجود خطب ما في المنزل، وهذا ما دفعها للنزول للطابق السفلي لتُفاجأ باشتعال النار في المنزل واقترابها من أنابيب الغاز.

وسارعت المرأة في الاتصال بالإطفاء الذين حضروا إلى مكان الحادث وأخمدوا النيران لينقذوا المنزل من انفجار مؤكد.

وألحق الحريق أضراراً كبيرة بمنزل السيدة ديان طوموسن، وهذا ما دفعها للانتقال لمنزل جيرانها ريثما تنهي تصليح منزلها.

يذكر أنّ أصدقاء السيدة البريطانية أطلقوا حملةً على موقع غوفاند لمساعدتها على جمع المبلغ المناسب لصيانة منزلها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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