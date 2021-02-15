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البلاتين يواصل ارتفاعه ويصل لمستويات قياسية

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استمر ارتفع سعر البلاتين بالارتفاع في كافة أنحاء العالم ليصل لمستويات قياسية لم يصل إليها منذ العام 2015.

حيث بلغ سعر الأونصة 1285.17 دولارا أمريكيا بزيادة تُقدر 2.1% عن السعر الذي وصل إليه في العام 2015، حيث بلغ سعر الأونصة حينها 1279.12.

وبرر خبراء الاقتصاد هذا الارتفاع بدعم تعافي اقتصاد الطلب على المعدن الذي يُستخدم في صناعة السيارات، مما سيزيد الطلب عليه وسيؤدي لحدوث نقص في المعروض.

وقابل ارتفاع البلاتين انخفاض في أسعار الذهب، حيث تراجع في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليستقر عند 1820.16 دولارا للأونصة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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