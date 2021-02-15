البلاتين يواصل ارتفاعه ويصل لمستويات قياسية

استمر ارتفع سعر البلاتين بالارتفاع في كافة أنحاء العالم ليصل لمستويات قياسية لم يصل إليها منذ العام 2015.

حيث بلغ سعر الأونصة 1285.17 دولارا أمريكيا بزيادة تُقدر 2.1% عن السعر الذي وصل إليه في العام 2015، حيث بلغ سعر الأونصة حينها 1279.12.

وبرر خبراء الاقتصاد هذا الارتفاع بدعم تعافي اقتصاد الطلب على المعدن الذي يُستخدم في صناعة السيارات، مما سيزيد الطلب عليه وسيؤدي لحدوث نقص في المعروض.

وقابل ارتفاع البلاتين انخفاض في أسعار الذهب، حيث تراجع في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليستقر عند 1820.16 دولارا للأونصة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية